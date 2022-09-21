Brent подорожала до $90,8 за баррель

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо растут утром в среду после снижения до двухнедельных минимумов накануне, вызванного укреплением доллара в ожидании череды заседаний центробанков.

К 8:13 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,22 (0,24%), до $90,84 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $1,38 (1,5%), до $90,62 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,15 (0,18%), до $84,09 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,42 (1,7%), до $83,94 за баррель.

"Сильный доллар, растущая доходность облигаций и опасения по поводу спроса на фоне замедления мировой экономики снова давят на цены на нефть, - отметил старший рыночный аналитик CMC Markets UK Майкл Хьюсон. - Рынок ждет повышения ставок на этой неделе со стороны Федрезерва, Банка Англии и Швейцарского национального банка".

"Тревоги по поводу дефицита предложения не оказывают той поддержки котировкам, которую можно было ожидать, но это также означает, что сильного обвала мы также не увидим", - добавил эксперт.

Заседание Федрезерва завершится в среду вечером, и аналитики в целом считают, что по его итогам ключевая процентная ставка в Соединенных Штатах будет повышена не менее чем на 75 базисных пунктов.

Тем временем данные Американского института нефти (API) указали на то, что запасы нефти в США на минувшей неделе увеличились на 1 млн баррелей после роста на 6 млн баррелей неделей ранее. Официальный отчет о запасах от Минэнерго США будет обнародован позднее в среду.