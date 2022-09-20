Банкир Игорь Ким вышел из капитала чешского банка Expobank CZ

Между тем покупатель в процессе продажи поменялся

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Банкир Игорь Ким закрыл сделку по продаже чешского Expobank CZ. Покупателем выступил локальный игрок – банк Creditas, получивший одобрение на сделку от Чешского национального банка и управления по защите конкуренции. Об этом говорится в сообщении российского Экспобанка.

Продав Expobank CZ, Ким полностью ушел с банковского рынка Евросоюза. Он сосредоточится на развитии российского Экспобанка и инвестициях в России.

О готовящейся продаже чешского банка стало известно в марте этого года. Однако тогда сообщалось, что покупателем выступит консорциум инвесторов и частный латвийский банк Signet, который месяцем ранее купил у Кима банковскую "дочку" в Латвии.

Ким ранее допускал продажу европейского бизнеса. "Российский Экспобанк сейчас активно развивается, и в технологическом смысле нам в России удается добиться хороших результатов, поэтому я думаю, что мы будем стараться больше аллокировать капитала на Россию. Все-таки маржинальности в Европе, я бы сказал, нет", - говорил он журналистам в декабре 2021 года.

Он сообщил тогда, что ведет переговоры с потенциальными покупателями. "В целом, когда появляется правильный покупатель, с репутацией, понятной стратегией и правильной ценой, то мы, конечно, готовы к этому. И в целом понимаем, что для того, чтобы получить максимум эффекта в России, мы предполагаем больше аллокировать капитал сейчас на Россию", - говорил российский банкир.

Киму также принадлежит банк в Сербии.