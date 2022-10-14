Контейнерооборот терминалов Global Ports в III квартале сократился на 49,7%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года консолидированный контейнерный оборот морских терминалов Global Ports сократился на 49,7% в годовом исчислени и, до 202 тысяч TEU, сообщила компания.

По итогам января-сентября контейнерооборот составил 813 тысяч TEU, что на 31,7% меньше, чем годом ранее.

Консолидированный объем обработки навалочных грузов Global Ports в III квартале вырос на 26,3%, до 1,179 млн тонн. Тяжелая накатная техника и легковые автомобили на терминалах группы в третьем квартале не обрабатывались.

"В результате значительного сокращения количества судозаходов ведущих международных контейнерных линий в порты России в третьем квартале и по итогам 9 месяцев 2022 года российский контейнерный рынок в Балтийском бассейне, как и расположенные в нем терминалы группы, испытали серьезное снижение объемов перевалки контейнеров, автомобилей и грузов ро-ро. В то же время объем перевалки контейнеров в Дальневосточном бассейне и на терминале "Восточная стивидорная компания" (ВСК, входит в группу) в результате перестройки цепочек поставок вырос", - говорится в сообщении Global Ports.

"Как анонсировалось ранее, прогноз рынка на 2022 год в Балтийском бассейне по-прежнему значительно ниже итогов 2021 года. На рынке Дальнего Востока наблюдается высокий спрос, способный превысить мощности контейнерных терминалов и смежной с ними инфраструктуры в регионе. В Балтийском регионе группа концентрируется на увеличении объемов перевалки неконтейнерных грузов, а также на управлении затратами. На ВСК на фоне растущего спроса основное внимание уделяется операционной эффективности и логистическим цепочкам через Дальний Восток", - отмечает Global Ports.

Группа компаний "Дело" (Сергея Шишкарева и "Росатома") владеет 61,5% акций Global Ports. Ilibrinio Establishment Ltd и Polozio Enterprises Ltd (бывшие владельцы НКК) владеют по 9% в капитале Global Ports. Free float составляет 20,5%, торги GDR компании на Лондонской фондовой бирже приостановлены.