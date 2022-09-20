Банк России не планирует скорое введение надбавок по валютным кредитам

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Банк России в ближайшей перспективе не планирует устанавливать положительные значения надбавок по валютным кредитам, говорится в информационно-аналитическом материале регулятора.

В случае необходимости усилить стимулы к девалютизации и отказу от "токсичных" валют конкретные значения надбавок будут установлены советом директоров ЦБ по мере выхода из регуляторных послаблений с учетом способности банков аллокировать капитал на эти активы.

ЦБ в августе опубликовал проект указания "О внесении изменений в Указание Банка России от 20 апреля 2021 года № 5782-У".

Регулятор заявил, что намерен дифференцировать надбавки в отношении кредитов и займов юрлицам в валюте, а также вложений в валютные долговые ценные бумаги в зависимости от эмитента валюты (дружественные или недружественные страны).

Кроме того, надбавки по таким кредитам и займам будут дифференцироваться в зависимости от достаточности у заемщика выручки в иностранной валюте для исполнения своих обязательств (экспортер или неэкспортер). Действующие критерии для признания юридических лиц экспортерами предполагается концептуально сохранить.

При этом планируется исключить из-под действия надбавок валютные кредиты, если они прямо или косвенно обеспечены государственной гарантией или направлены на финансирование проектов, реализуемых в соответствии с международными договорами России.