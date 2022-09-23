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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

ИКАР повысил прогноз сбора зерна в РФ до 150-152 млн т

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз сбора зерна в РФ в 2022 году до 150-152 млн тонн, в том числе пшеницы - до 99-100 млн тонн.

"Реальность довольно серьезно по некоторым параметрам превзошла наши ожидания, хотя они были рекордными, но они оказались все равно довольно скромными. Нам пришлось поднимать (прогноз - ИФ) урожая довольно серьезно, сейчас он описывается формулой в 99 млн или 100 млн тонн по пшеницы, 150 млн либо 152 млн тонн по всему зерну. Это грандиозный урожай пшеницы, это рекорд, скорее всего, по кукурузе <...> И это близкий к рекорду, а может быть, даже и рекордный урожай по ячменю, то есть по трем нашим ключевым культурам", - сказал генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько на конференции "Растениеводство России - 2022/23", организованной журналом "Агроинвестор".

В начале сентября ИКАР прогнозировал урожай пшеницы в РФ в размере 97 млн тонн, зерна в целом - 147-148 млн тонн.

Кроме рекордного урожая зерновых в РФ ожидается рекордный сбор основных масличных культур, отметил Рылько. "Нас ожидает при прочих равных рекордное производство всех ключевых видов масличных - подсолнечник, соя, рапс и ворвавшийся в эту тройку за последнюю пару лет масличный лен", - сказал он.

Кроме того, ИКАР ожидает хороший урожай сахарной свеклы. В результате производство сахара, по оценке аналитиков, составит 6,4 млн тонн. "Если это так, то это будет легкий, но заметный профицит, который нужно будет куда-то девать", - отметил руководитель ИКАР.

Высокий урожай приводит к тому, что "у нас происходит грандиозное падение цен по всей стране на уровень экспортных паритетов, в отличие от прошлого года, либо даже ниже уровня экспортных паритетов", добавил Рылько.

ИКАР
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