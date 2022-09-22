"Газпром" собрался активизировать работу на кредитных рынках

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" настроен активизировать работу на кредитных рынках, хотя в начале года не привлекал заимствований на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов в комментарии к обновленному проекту бюджета концерна отметил, что в проекте бюджета в новой редакции отражен рост поступлений от продажи газа на 34% по сравнению c первоначальной редакцией бюджета. "Отмечу, что снижение объема экспорта было полностью нивелировано ростом средней цены реализации газа в дальнее зарубежье. Рост доходов в частности позволяет компенсировать увеличение расходной части по операционной деятельности, связанной с ростом налоговых выплат по НДПИ во втором полугодии", - сказал финансист.

"Сильные результаты за 6 месяцев 2022 года позволили нам избежать привлечения внешних заимствований для головной компании, но во второй половине года мы считаем необходимым активизировать работу на кредитных рынках. По итогам года мы ожидаем сохранения Общего долга Группы "Газпром" на уровне прошлого года"", - добавил Садыгов.

"Помимо этого, значительный объем средств планируется направить на выплату промежуточных дивидендов по итогам 6 месяцев 2022 года. Суммарный размер дивидендных выплат, как ожидается, составит 1,208 трлн руб., что соответствует 51,03 руб. на акцию. Даже с учетом роста капитальных расходов свободный денежный поток Группы "Газпром" полностью покроет дивидендные выплаты, что соответствует нашим долгосрочным принципам финансовой стабильности", - также напомнил CFO.

Ожидаемое увеличение поступлений позволило "Газпрому" продолжить в полном объеме реализовывать инвестиционную программу с упором на развитие ключевых проектов – магистрального газопровода "Сила Сибири" и его ресурсной базы, а также Ямальского центра газодобычи. Кроме того, объем освоения инвестиций будет опережать объем финансирования за счет авансирования прошлых периодов.

Садыгов также заверил, что "Газпром" продолжает придерживаться принципов жестких лимитов затрат и сбалансированности денежных потоков.