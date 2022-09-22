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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Минфин РФ заложил в бюджет на трехлетку поступление дивидендов в 2,2 трлн рублей

Минфин РФ заложил в бюджет на трехлетку поступление дивидендов в 2,2 трлн рублей
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет в 2023-2025 годах получит около 2,2 трлн рублей в виде дивидендов, рассчитывает Минфин РФ.

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета на трехлетку, в 2023 году на принадлежащие государству акции должно быть выплачено 544,1 млрд рублей. В 2024 году этот показатель вырастет до 845,2 млрд руб., в 2025 году будет сопоставимым (823,6 млрд руб.).

Базовые "доноры" для бюджета в части дивидендов - "Газпром" и Сбербанк. Кредитная организация дивиденды за 2021 год не выплачивала, а вот "Газпром" намерен в виде промежуточных дивидендов распределить между акционерами 1,208 трлн руб., следовательно, на госдолю придется порядка 0,46 трлн руб.

Минфин РФ
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