В проект бюджета заложены валютные заимствования в эквиваленте до $1 млрд в год

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Минфин заложил в проекте бюджета на 2023-2025 годы валютные заимствования в эквиваленте до $1 млрд в год.

В 2023-2025 годах планируется размещение российских государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в объеме, эквивалентном до $1 млрд ежегодно, что эквивалентно 68,3 млрд рублей, 70,9 млрд рублей и 72,2 млрд рублей соответственно, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета, с которой ознакомился "Интерфакс".

В каких именно иностранных валютах планируется занимать, в документе не уточняется.