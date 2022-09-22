ЦБ допустил отмену льготы по заморозке курса рубля при расчете нормативов

Послабления по резервам для банков продлят на год

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Российский банковский сектор готов к отмене льготы по заморозке валютного курса при расчете нормативов, но послабления по резервам стоит продлить на год, заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

"Если, конечно, не будет какой-то дополнительной большой волатильности, мы видим, что сектор в принципе готов к отмене, то есть можно дальше не продлевать", - заявил он, говоря о мере по фиксации курса при расчете банковских нормативов, которая истекает 1 октября 2022 года.

"Что касается резервов, здесь ситуация чуть сложнее здесь, потому что реализация кредитных рисков видно, что затягивается. С одной стороны, хорошо, что не было такого прямо резкого шока и есть время адаптироваться, но, с другой стороны, понятно, что вызревание будет постепенным, поэтому надо больше времени, поэтому продляем на год", - заявил Данилов.

Он также сообщил, что ЦБ даст на год послабления при расчете базельского норматива краткосрочной ликвидности (LCR или НКЛ).

"За это время мы его докручиваем, ну, вносим те изменения, которые мы хотели, то есть он у нас будет более адаптированным, и в то же время рассматриваем возможность сузить его применение для международных активных банков. Он так и задумывался изначально, это в самой концепции "Базеля" заложено, поэтому не надо брать на себя в этом смысле каких-то повышенных обязательств, тем более что нам теперь в принципе по дизайну не очень нравится в отдельных аспектах. Вместо этого мы рассмотрим в дальнейшем разработку нашего такого адаптированного норматива краткосрочной ликвидности", - рассказал Данилов.