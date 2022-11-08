ЦБ пока не видит оснований для дальнейшей либерализации валютных ограничений

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Банк России пока не видит предпосылок для дальнейшего смягчения ранее введённых ограничений на движение капитала, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на совместном заседании думских комитетов во вторник.

"После заморозки валютной части наших резервов мы не могли проводить интервенции для того, чтобы сглаживать колебания, волатильность на валютном рынке. Именно поэтому нам пришлось ввести широкий спектр ограничений на движение капитала", - сказала она.

По словам Набиуллиной, по мере стабилизации ситуации эти ограничения поэтапно смягчаются, чтобы сделать комфортными условия для ведения внешнеэкономической деятельности.

"Об этом просили наши предприятия для того, чтобы они могли развивать внешнеэкономическую деятельность с теми странами, которые готовы выстраивать с нами отношения, - отметила глава ЦБ. - Но предпосылок для дальнейшей либерализации валютных ограничений в настоящий момент мы не видим".