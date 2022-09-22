Минфин предложил в 2023 г. увеличить расходы на покупку драгметаллов и драгкамней на 17%

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Минфин предлагает в 2023 г. ассигновать на приобретение драгметаллов и драгкамней 51,5 млрд рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2023-25 гг., с которой ознакомился "Интерфакс".

В текущем году лимит на приобретение составляет 44 млрд рублей, то есть расходы планируется увеличить на 17%.

В 2024 и 2025 гг. расходы на покупку госзапасов драгметаллов и драгкамней запланированы на уровне 38,9 млрд рублей ежегодно.

Минфин поясняет, что планируется приобретение аффинированного золота, серебра, платины и палладия "в целях увеличения в составе Госфонда России доли высоколивидных ценностей".

Поступления от реализации драгметаллов и драгкамней в будущем году резко снизятся. Если в этом году лимит составляет 10 млрд рублей, то на будущий год от продажи планируется выручить 2,5 млрд рублей, в 2024 г. - 1,5 млрд рублей, в 2025 г. - всего 1 млрд рублей.

Продавать планируется, как и раньше, мелкоразмерные алмазы, а также низколиквидные ценности, не представляющих интереса для длительного хранения, говорится в документе.