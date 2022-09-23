Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

РЖД снизят тарифы на перевозку контейнеров и слябов на отдельных направлениях

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Правление ОАО "РЖД" решило снизить тарифы на перевозку контейнеров и слябов на отдельных направлениях, сообщил телеграм-канал компании.

С сентября вводится скидка 11,1% на экспортные перевозки стальных заготовок (слябов) со станции Новолипецк на станцию Туапсе-Сортировочная (экспорт). Скидка действует на дополнительный объём груза, превышающий 815 тысяч тонн за период с 1 сентября и до конца года.

Вместе с тем, на весь следующий год будет предоставлена скидка в 10,2% на перевозки гружёных 40-футовых контейнеров (в составе контейнерных поездов) с подмосковной станции Электроугли в Екатеринбург (станция Аппаратная).

Скидка применяется при условии перевозки не менее 4 тысяч таких контейнеров, отмечается в сообщении.

РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Volkswagen не исключил перенос производства из Германии из-за дефицита газа

Volkswagen не исключил перенос производства из Германии из-за дефицита газа

Евросоюз ускорил обсуждение потолка цен на российскую нефть

Евросоюз ускорил обсуждение потолка цен на российскую нефть

Цены на нефть снижаются, вновь завершая неделю в минусе

Цены на нефть снижаются, вновь завершая неделю в минусе

ЕС потратил 450 млрд евро на противодействие последствиям энергетического кризиса

ЕС потратил 450 млрд евро на противодействие последствиям энергетического кризиса

Рубль заметно укрепился к доллару и евро благодаря продажам валютной выручки экспортерами

Рубль заметно укрепился к доллару и евро благодаря продажам валютной выручки экспортерами

Минфин подготовит перечень ситуаций для использования гражданами пенсионных накоплений

Правительство РФ одобрило проект бюджета на трехлетку

Нью-Йорк сохранил лидерство как ведущий финансовый центр мира

Нью-Йорк сохранил лидерство как ведущий финансовый центр мира

Минтруд предложил повысить МРОТ в 2023 г. на 6,3%, прожиточный минимум - на 3,3%

Минтруд предложил повысить МРОТ в 2023 г. на 6,3%, прожиточный минимум - на 3,3%

Кабмин планирует ввести акциз на сладкие напитки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });