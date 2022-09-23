РЖД снизят тарифы на перевозку контейнеров и слябов на отдельных направлениях

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Правление ОАО "РЖД" решило снизить тарифы на перевозку контейнеров и слябов на отдельных направлениях, сообщил телеграм-канал компании.

С сентября вводится скидка 11,1% на экспортные перевозки стальных заготовок (слябов) со станции Новолипецк на станцию Туапсе-Сортировочная (экспорт). Скидка действует на дополнительный объём груза, превышающий 815 тысяч тонн за период с 1 сентября и до конца года.

Вместе с тем, на весь следующий год будет предоставлена скидка в 10,2% на перевозки гружёных 40-футовых контейнеров (в составе контейнерных поездов) с подмосковной станции Электроугли в Екатеринбург (станция Аппаратная).

Скидка применяется при условии перевозки не менее 4 тысяч таких контейнеров, отмечается в сообщении.