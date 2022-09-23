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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота из РФ в октябре будут нулевыми

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Пошлины на экспорт подсолнечного масла и подсолнечного шрота из РФ в октябре будут нулевыми, сообщает Минсельхоз.

В сентябре пошлина на масло составляет 8 621,3 рубля за тонну, на шрот – 1 578,5 рубля за тонну.

Обнуление пошлин связано со снижением индикативных цен.

Индикативные цены на масло составили $1 244 за тонну ($1 583 за тонну месяцем ранее), на шрот – $177 ($269,3) за тонну.

С июля пошлины рассчитываются в рублях, а не в долларах, как ранее. Постановление, предусматривающее это и подписанное 30 июня 2022 года, также закрепляет продление до 31 августа 2023 года пошлины на экспорт подсолнечного масла и подсолнечного шрота.

Согласно постановлению, в рамках перевода пошлин на рубли базовая цена для расчета экспортной пошлины на подсолнечное масло составляет 82 500 рублей за тонну (вместо $1 тыс., которые учитывались ранее), на шрот – 13 875 рублей (вместо $185) за тонну. Для перевода в рубли в формулу расчета пошлин введен такой показатель, как "среднеарифметический курс доллара США по отношению к валюте Российской Федерации, устанавливаемый Центральным банком Российской Федерации за 5 рабочих дней, предшествующих дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры".

Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (13 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).

Минсельхоз
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