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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Совет ЕЭК одобрил унифицированные правила маркировки электронных сигарет в ЕАЭС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение ввести маркировку многоразовых электронных сигарет и аналогичных индивидуальных электронных испарительных устройств в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по унифицированным правилам.

Государства ЕАЭС будут самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки средствами идентификации на своей территории, уведомляя об этом ЕЭК не позднее чем за шесть месяцев. Запрет на ввод в оборот немаркированной продукции не может быть введен ранее 1 октября 2022 года, говорится в сообщении торгового блока ЕЭК

"Взаимодействие национальных операторов маркировки в рамках трансграничной торговли будет осуществляться в порядке, предусмотренном базовой технологической организационной моделью системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС", - уточнил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Инициатором рассмотрения вопроса выступила Киргизия.

Киргизия ЕАЭС ЕЭК Ваагн Казарян
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