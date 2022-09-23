ЦБ вместе с послаблениями по уровню капитала банков ужесточит требования к его качеству

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ, объявивший накануне о снижении требований к уровню капитала банков для стимулирования кредитования и решения проблем с замороженными активами, планирует одновременно ужесточить требования к качеству собственных средств кредитных организаций.

ЦБ в пятницу опубликовал проект изменений в положение 646-П, регулирующее методику определения капитала банков.

"Вчера мы объявили, что дадим определенные послабления по капиталу, по надбавкам, по резервированию. Мы готовы банкам идти навстречу с точки зрения уровня капитала, но при этом с точки зрения качества капитала мы все-таки определенные требования предъявляем. Мы не можем пойти на то, что качество плохое допускаем в капитале и требования по уровню снижаем. Нет, мы готовы снизить требования по уровню, но по качеству – будьте добры", - пояснил "Интерфаксу" суть проекта глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

Проект ужесточает включение в капитал источников, фондированных на средства самого банка. В частности, вводится абсолютное значение "ненадлежащих" источников в размере 10 млрд рублей, превышение которого будет вычитаться из расчета капитала банка.

"Из капитала банка вычитаются так называемые ненадлежащие источники, когда капитал сформирован на средства самого банка. Например, банк выдает кредит, плюс продает какую-нибудь страховку (не сам, а какая-нибудь родственная страховая компания) и он эту страховку тоже финансирует кредитом, при этом от страховки признает комиссию сразу в капитале как прибыль. То есть он еще деньги не получил, клиент будет платить потом из средств кредита, но получается такое косвенное финансирование своего собственного капитала. Вот эти вещи мы из капитала хотим убирать", - рассказал Данилов.

"Раньше считалось, что до 5% от капитала можно, критерий материальности такой был, но для маленького банка это одно, а для большого банка 5% – это очень много. Нам бы не хотелось, чтобы так много в абсолютном выражении банки таких операций проводили. Поэтому устанавливается дополнительный критерий – 5% или 10 млрд рублей (минимальный из двух). То есть для крупного банка минимальный порог будет всего 10 млрд рублей для такого рода источников. Если больше, то извините, из капитала мы вычтем", - добавил он.

Учитывая существенное влияние изменений на отдельные банки, ЦБ предусмотрел поэтапное внедрение новых правил. Сумма "ненадлежащих" источников, превышающая 5% от капитала, продолжает исключаться в полном объеме. При этом оставшаяся сумма "ненадлежащих" источников, превышающая 10 млрд рублей (но не превышающая 5% от капитала), подлежит исключению из расчета с 1 января 2024 года в размере 50%, а с 1 января 2025 года – 100%. Таким образом, банки получат год на адаптацию к новации.

ЦБ также планирует расширить перечень косвенных вложений в недвижимость, принимаемых в расчет показателя иммобилизации за счет сделок реализации имущества с отсрочкой платежа и кредитов, выданных самим банком (за исключением ссуд, предоставленных на рыночных условиях, с равномерным графиком погашения основного долга, величиной первоначального взноса не менее 15% от суммы сделки и оценкой финансового положения заемщика не хуже, чем среднее).

"У нас есть коэффициент иммобилизации, когда много всякого непрофильного имущества вычитается из капитала при превышении определенного порога. Мы просто немножко ужесточаем требования, чтобы банк, который не хочет подпасть под это ограничение, не финансировал приобретение у себя же этого имущества, выдавая кредит с погашением через 5 лет и без первоначального взноса. Мы говорим, что нужна честная продажа, когда есть первоначальный взнос, график платежей, когда, действительно, идут деньги. Тогда мы будем считать это реальной продажей. Когда вы просто вывесили это на 5 лет формально, и оно так висит – нет, это будет вычитаться", - пояснил Данилов.

Он отметил, что эту меру стоит рассматривать в контексте планов ЦБ по введению риск-чувствительного лимита (РЧЛ) на иммобилизованные активы. "Это в дальнейшем облегчит введение РЧЛ, чтобы сейчас банки не накапливали такие активы", - указал он.

Проект также вводит дополнительное основание для отказа в подтверждении Банком России возможности включения безвозмездного финансирования или вклада в имущество в расчет капитала банка. Таким основанием станет отсутствие в договоре условия о безвозвратной основе передачи средств или другого имущества кредитной организации. Норма планируется к вступлению в силу со дня официального опубликования проекта указания. При этом ЦБ хочет распространить это требование на все действующие договоры безвозмездного финансирования. Их необходимо будет привести в соответствие с новым требованием до 1 января 2024 года.

Предполагаемая дата вступления проекта указания в силу после регистрации в Минюсте – с 1 октября 2023 года.