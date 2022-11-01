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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:06

ЦБ разрешит банкам применять пониженный риск-вес по требованиям к банкам из Китая и ОАЭ

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Российские банки с универсальной лицензией при расчете нормативов смогут применять пониженный коэффициент риска в 20% по требованиям к кредитным организациям - резидентам КНР и ОАЭ, следует из опубликованного проекта указания Банка России.

Пониженный риск-вес может применяться по межбанковским кредитам, предоставленным банкам из этих стран сроком до 90 дней и номинированным в национальных валютах Китая и ОАЭ (в юанях и дирхамах).

Предложения и замечания к проекту указания ЦБ принимаются с 1 ноября по 14 ноября 2022 года. Нормативный акт вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Регулятор также хочет снизить нынешние коэффициенты риска по краткосрочным (до 90 календарных дней) межбанковским кредитам в рублях и валюте стран, не являющихся недружественными. Так, с 50% до 20% могут быть снижены риск-веса по требованиям к банкам стран с рейтингом долгосрочной кредитоспособности, присвоенным международным рейтинговым агентством в диапазоне от "ВВВ+" до "ВВВ-" или аналогичным (в т.ч. к банкам-резидентам России в валюте стран, не являющихся недружественными); со 100% до 50% - по требованиям к банкам стран с рейтингом в диапазоне от "ВВ+" до "В-".

Эти изменения будут распространяться только на самые устойчивые банки-резиденты России и дружественных стран (включая банки из Белоруссии), отмечается в пояснительной записке к проекту.

Банк России Китай ОАЭ Белоруссия
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