Польша планирует запустить газопровод Baltic Pipe на полную мощность

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Польская государственная нефтегазовая компания PGNIG намерена использовать газопровод Baltic Pipe, ввод которого в эксплуатацию ожидается 1 октября, на 100% запланированной на текущий год мощности.

"PGNiG будет использовать пропускную способность газопровода, запланированную на этот год, на 100%. Газоснабжение на весь отопительный сезон 2022/2023 также обеспечено. Поэтому распространение информации о том, что газопровод Baltic Pipe будет пустым, следует рассматривать как дезинформацию, цель которой - вызвать тревогу и неуверенность в общественном мнении", - говорится в пресс-релизе компании.

PGNiG в последние недели заключила дополнительные контракты на закупку газа у компаний, работающих на норвежском континентальном шельфе.

"В результате компания имеет объемы газа для Baltic Pipe на уровне, гарантирующем, что вместе с другими источниками добычи (собственное производство, поставки СПГ и складские запасы) она сможет полностью обеспечить потребности своей клиентов в Польше в предстоящем отопительном сезоне", - говорится в сообщении.

Кроме того, компания ведет переговоры с норвежскими поставщиками газа с целью оптимизации использования зарезервированных мощностей Baltic Pipe в долгосрочной перспективе.

Позднее23 сентября PGNiG и норвежская Equinor сообщили о подписании контракта на поставку до 2,4 млрд куб. м газа с норвежского шельфа в период с 1 января 2023 года по 1 января 2033 года - как с месторождения Тролль, так и от других поставщиков. "Контракты основаны на коммерческих условиях и цене на природный газ в Европе", - отмечает покупатель.

Equinor оценивает объем поставок по новому контракту примерно в 15% обычного потребления газа в Польше.

"В результате компания имеет объемы газа для Baltic Pipe на уровне, гарантирующем, что вместе с другими источниками добычи (собственное производство, поставки СПГ и складские запасы) она сможет полностью обеспечить потребности своих клиентов в Польше в предстоящем отопительном сезоне", - говорится в сообщении.

Газопровод Baltic Pipe объединил газотранспортные системы Польши и Дании для поставок газа из Норвегии. Он сможет транспортировать 10 млрд куб. м природного газа в год в Польшу и 3 млрд куб. м - из Польши в Данию.