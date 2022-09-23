Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Польша планирует запустить газопровод Baltic Pipe на полную мощность

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Польская государственная нефтегазовая компания PGNIG намерена использовать газопровод Baltic Pipe, ввод которого в эксплуатацию ожидается 1 октября, на 100% запланированной на текущий год мощности.

"PGNiG будет использовать пропускную способность газопровода, запланированную на этот год, на 100%. Газоснабжение на весь отопительный сезон 2022/2023 также обеспечено. Поэтому распространение информации о том, что газопровод Baltic Pipe будет пустым, следует рассматривать как дезинформацию, цель которой - вызвать тревогу и неуверенность в общественном мнении", - говорится в пресс-релизе компании.

PGNiG в последние недели заключила дополнительные контракты на закупку газа у компаний, работающих на норвежском континентальном шельфе.

"В результате компания имеет объемы газа для Baltic Pipe на уровне, гарантирующем, что вместе с другими источниками добычи (собственное производство, поставки СПГ и складские запасы) она сможет полностью обеспечить потребности своей клиентов в Польше в предстоящем отопительном сезоне", - говорится в сообщении.

Кроме того, компания ведет переговоры с норвежскими поставщиками газа с целью оптимизации использования зарезервированных мощностей Baltic Pipe в долгосрочной перспективе.

Позднее23 сентября PGNiG и норвежская Equinor сообщили о подписании контракта на поставку до 2,4 млрд куб. м газа с норвежского шельфа в период с 1 января 2023 года по 1 января 2033 года - как с месторождения Тролль, так и от других поставщиков. "Контракты основаны на коммерческих условиях и цене на природный газ в Европе", - отмечает покупатель.

Equinor оценивает объем поставок по новому контракту примерно в 15% обычного потребления газа в Польше.

"В результате компания имеет объемы газа для Baltic Pipe на уровне, гарантирующем, что вместе с другими источниками добычи (собственное производство, поставки СПГ и складские запасы) она сможет полностью обеспечить потребности своих клиентов в Польше в предстоящем отопительном сезоне", - говорится в сообщении.

Газопровод Baltic Pipe объединил газотранспортные системы Польши и Дании для поставок газа из Норвегии. Он сможет транспортировать 10 млрд куб. м природного газа в год в Польшу и 3 млрд куб. м - из Польши в Данию.

PGNIG Польша Baltic Pipe Норвегия Дания Equinor Тролль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Совфеде подготовили законопроект о кредитных каникулах для участников СВО

Forbes сообщил о предложении Кудрину опциона на 5% "Яндекса"

Евро обновил минимум с 2002 года в паре с долларом, фунт – минимум за 37 лет

Абрамченко заявила об отсутствии условий для отмены в РФ экспортной пошлины на зерно

Эрдоган сообщил о поиске альтернативы платежной системе "Мир"

Эрдоган сообщил о поиске альтернативы платежной системе "Мир"

Индекс МосБиржи упал ниже 2100 пунктов второй раз на неделе

Индекс МосБиржи упал ниже 2100 пунктов второй раз на неделе

Toyota после закрытия завода в РФ сохранит послепродажное обслуживание

Toyota закроет завод в России, уволит сотрудников офиса и предприятия

Toyota закроет завод в России, уволит сотрудников офиса и предприятия

В группе "Мосбиржи" допускают введение новых санкций против финсектора

Volkswagen не исключил перенос производства из Германии из-за дефицита газа

Volkswagen не исключил перенос производства из Германии из-за дефицита газа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });