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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:13

Польша и Словакия завершили строительство газовой перемычки между странами

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Польша и Словакия завершили строительство газопровода-перемычки между странами протяженностью 164 км, который позволит транспортировать 5,7 млрд куб. м в год в Польшу и 4,7 млрд куб. м в Словакию.

Согласно сообщениям операторов Gaz-System и Eustream, планируемая дата начала коммерческой эксплуатации интерконнектора – октябрь 2022 года.

Польша получит инфраструктурный доступ к источникам газа, расположенным в Южной Европе, Северной Африке и на Кавказе. Словакия получит доступ к газу из Baltic Pipe (норвежский шельф), СПГ-терминала в Свиноуйсьце и СПГ-терминала в Клайпеде.

"Ввод в эксплуатацию газопровода знаменует собой завершение масштабного проекта в Польше под названием "Газовый коридор Север-Юг", - отмечает Gaz-System.

В свою очередь, "Оператор ГТС Украины" сообщил, что с вводом в эксплуатацию интерконнектора украинским трейдерам открылся расширенный доступ к СПГ-терминалам в Польше и Балтии. После запуска газопровода Киев сможет импортировать из Польши через Словакию почти 13 млн куб. м газа в сутки.

"Благодаря десятилетней стратегической работе – строительству СПГ-терминалов, интерконнекторов, проекта Baltic Pipe – Польша становится газовым хабом Северо-Восточной Европы. Мы видим диверсификацию источников и маршрутов. Это существенный вклад в энергобезопасность региона. Со своей стороны для дальнейшего укрепления Украина может предложить нашим партнерам доступ к подземным хранилищам газа, транзит газа на короткие расстояния между странами Северо-Восточной и Юго-Восточной Европы, интеграцию декарбонизированных газов для нужд промышленности", - отметил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон, слова которого приводятся в сообщении.

Польша Словакия
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