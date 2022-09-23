Ставка налога на прибыль для производителей СПГ может вырасти до 32%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Ставку налога на прибыль для производителей СПГ в 2023-2025 гг предполагается увеличить до 32% вместо стандартных 20%, в том числе 17 п.п. будет направляться в региональные бюджеты, 15 п.п. – в федеральный бюджет. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники и подтвердил собеседник "Интерфакса", знакомый с его предложениями.

Минфин рассчитывает получить от этой меры до 200 млрд рублей в год, говорит источник газеты.

По словам источника "Интерфакса", таким образом предполагается повысить налог для всех производителей СПГ до уровня, который сейчас платит "Сахалин-2".

Как сообщалось, в ходе заседания правительства в четверг глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что увеличение нефтегазовых доходов в 2023-2025 годах планируется в частности за счет "повышения экспортной пошлины на трубопроводный газ, изъятия дополнительных доходов производителей сжиженного природного газа (СПГ)".

Основными производителями СПГ в России являются проекты "НОВАТЭКа" – "Ямал СПГ" и "Криогаз-Высоцк", а также недавно запущенный проект "Газпрома" на КС "Портовая".

Налоги другого крупнотоннажного производителя СПГ в России - "Сахалин-2" - регулируются в рамках отдельного законодательства - соглашения о разделе продукции (СРП).

Действующее региональное законодательство ЯНАО предусматривает снижение ставки налога на прибыль, зачисляемого в региональный бюджет, с 18% до 13,5% для организаций, добывающих на территории ЯНАО природный газ, направляемый на сжижение, и добывающих совместно с ним газовый конденсат, до достижения накопленного объема добычи 250 млрд куб. метров в течение 12 лет с даты начала производства СПГ.

"Для расчета отложенного налога на прибыль, погашение которого ожидается после начала коммерческой добычи, и в течение льготного периода компания применила ставку в размере 15,5%", - сообщал "Ямал СПГ" в отчете за 2016 год.

В документе за 2021 год сообщается, что "в соответствии с законодательством, действовавшим до конца 2020 года, компания могла применять пониженную до 13,5% ставку налога на прибыль, зачисляемого в региональный бюджет, в течение 12 лет с даты начала производства СПГ до достижения накопленного объема добычи 250 млрд куб. метров".

"При этом предельный срок применения данной льготы был ограничен 1 января 2023 года. Согласно законодательству ЯНАО, действующему с 1 января 2021 года, компания может применять данную пониженную ставку в течение 12 лет с даты начала реализации СПГ без дополнительных ограничений в отношении периода действия льготы", - говорится в отчете "Ямал СПГ".