ОЭСР существенно улучшила прогноз для ВВП РФ на 2022 год

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пересмотрела прогноз сокращения российской экономики в текущем году в лучшую сторону и теперь ожидает, что ВВП России сократится на 5,5% вместо ожидавшегося в июне падения на 10%.

Прогноз на 2023 год тем временем был ухудшен на 40 базисных пунктов, до минус 4,5%.

Инфляция в РФ в 2022 году, как ожидают аналитики ОЭСР, составит 13,9% вместо ожидавшихся ранее 16,2%. Прогноз инфляции на 2023 год был понижен почти вдвое, до 6,8% с 13,3%.

Прогноз роста мирового ВВП от ОЭСР на 2023 год был ухудшен до 2,2% с 2,8%, а прогноз на 2022 год был подтвержден на уровне 3%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.