ОЭСР сохранила прогноз роста мирового ВВП на 2023 год на уровне 2,2%

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сохранила прогноз роста мирового ВВП на 2023 год на уровне 2,2%.

В 2022 году, по оценкам ОЭСР, глобальная экономика вырастет на 3,1%, в 2024 году - на 2,7%.

Прогноз на 2022 год немного повышен - в сентябре ожидалось повышение ВВП на 3%.

"Глобальная экономика сталкивается с серьезными вызовами. Импульс к росту потерян, в то время как инфляция оказалась устойчивой, доверие снизилось, а высокая неопределенность сохраняется", - говорится в ноябрьском докладе ОЭСР.

Там говорится, что события на Украине привели к существенному скачку цен, особенно на энергоносители, "усилив инфляционное давление в тот момент, когда оно и без того было высоким по всему миру".

Глобальные финансовые условия существенно ужесточились на фоне решительного подъема ставок мировыми центробанками в последние месяцы, отмечается в докладе.

Темпы роста потребительских цен в крупнейших развитых странах, согласно прогнозу ОЭСР, замедлятся до 4,25% в 2023 году с 6,3% в 2022 году, а в 2024 году составят 2,5%. Ослаблению инфляции будет способствовать ужесточение денежно-кредитной политики в мире, а также снижение потребительского спроса и нормализация стоимости транспортировки товаров.

ОЭСР отмечает растущие дисбалансы в мировой экономики, учитывая, что на долю крупных азиатских emerging markets, согласно ее прогнозу, придется примерно 75% роста глобального ВВП в 2023 году. Такая тенденция обусловлена устойчивым ростом в этих странах при ослаблении экономик США и Европы.

Экономики США и еврозоны, согласно прогнозу ОЭСР, увеличатся на 0,5% в 2023 году. В сентябре ожидалось, что их рост составит соответственно 0,5% и 0,3%.

В текущем году, как ожидается, ВВП США повысится на 1,8%, еврозоны - на 3,3%, в 2024 году - соответственно на 1% и 1,4%.

Китайская экономика ускорит рост в 2023 году до 4,6% с 3,3% в 2022 году и увеличится на 4,1% в 2024 году, прогнозируют в ОЭСР.

Прогноз изменения реального ВВП (в процентах):

2022г 2023г 2024г Мир 3,1 2,2 2,7 G20 3,0 2,2 2,7 США 1,8 0,5 1,0 Еврозона 3,3 0,5 1,4 Великобритания 4,4 -0,4 0,2 Япония 1,6 1,8 0,9 Китай 3,3 4,6 4,1 Индия* 6,6 5,7 6,9 Бразилия 2,8 1,2 1,4

* финансовый год, который начинается в апреле

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 наиболее развитых государств.