ОЭСР сохранила прогноз роста мирового ВВП на 2023 год на уровне 2,2%
Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сохранила прогноз роста мирового ВВП на 2023 год на уровне 2,2%.
В 2022 году, по оценкам ОЭСР, глобальная экономика вырастет на 3,1%, в 2024 году - на 2,7%.
Прогноз на 2022 год немного повышен - в сентябре ожидалось повышение ВВП на 3%.
"Глобальная экономика сталкивается с серьезными вызовами. Импульс к росту потерян, в то время как инфляция оказалась устойчивой, доверие снизилось, а высокая неопределенность сохраняется", - говорится в ноябрьском докладе ОЭСР.
Там говорится, что события на Украине привели к существенному скачку цен, особенно на энергоносители, "усилив инфляционное давление в тот момент, когда оно и без того было высоким по всему миру".
Глобальные финансовые условия существенно ужесточились на фоне решительного подъема ставок мировыми центробанками в последние месяцы, отмечается в докладе.
Темпы роста потребительских цен в крупнейших развитых странах, согласно прогнозу ОЭСР, замедлятся до 4,25% в 2023 году с 6,3% в 2022 году, а в 2024 году составят 2,5%. Ослаблению инфляции будет способствовать ужесточение денежно-кредитной политики в мире, а также снижение потребительского спроса и нормализация стоимости транспортировки товаров.
ОЭСР отмечает растущие дисбалансы в мировой экономики, учитывая, что на долю крупных азиатских emerging markets, согласно ее прогнозу, придется примерно 75% роста глобального ВВП в 2023 году. Такая тенденция обусловлена устойчивым ростом в этих странах при ослаблении экономик США и Европы.
Экономики США и еврозоны, согласно прогнозу ОЭСР, увеличатся на 0,5% в 2023 году. В сентябре ожидалось, что их рост составит соответственно 0,5% и 0,3%.
В текущем году, как ожидается, ВВП США повысится на 1,8%, еврозоны - на 3,3%, в 2024 году - соответственно на 1% и 1,4%.
Китайская экономика ускорит рост в 2023 году до 4,6% с 3,3% в 2022 году и увеличится на 4,1% в 2024 году, прогнозируют в ОЭСР.
Прогноз изменения реального ВВП (в процентах):
|2022г
|2023г
|2024г
|Мир
|3,1
|2,2
|2,7
|G20
|3,0
|2,2
|2,7
|США
|1,8
|0,5
|1,0
|Еврозона
|3,3
|0,5
|1,4
|Великобритания
|4,4
|-0,4
|0,2
|Япония
|1,6
|1,8
|0,9
|Китай
|3,3
|4,6
|4,1
|Индия*
|6,6
|5,7
|6,9
|Бразилия
|2,8
|1,2
|1,4
* финансовый год, который начинается в апреле
Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 наиболее развитых государств.