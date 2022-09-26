Индекс делового доверия в Германии в сентябре обновил минимум с 2020 года

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В сентябре 2022 года индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны снова снизился, обновив минимум с мая 2020 года на опасениях усугубления энергетического кризиса.

Значение индикатора, рассчитываемого мюнхенским институтом экономических исследований Ifo, в сентябре уменьшилось до 84,3 пункта по сравнению с пересмотренными 88,6 пунктами в августе. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики ожидали, что индекс опустится до 87,1 пункта.

"Немецкая экономика сваливается в рецессию", - сказал президент Ifo Клеменс Фюст.

Подындекс ожиданий бизнеса на ближайшие шесть месяцев упал до 75,2 с 80,5 пункта, а индикатор, оценивающий текущую ситуацию, снизился до 94,5 пункта против 97,5 пункта в августе.

Исследование Ifo основано на результатах опроса порядка 9 тысяч руководителей компаний промышленного и строительного секторов, а также сферы услуг и торговли.