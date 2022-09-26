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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

Регионы получат 7,2 млрд рублей на развитие электронной индустрии в технопарках

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Правительство будет ежегодно выделять регионы дополнительные средства на развитие в стране собственной электронной индустрии.

"Для этого мы запустим дополнительную меру - поддержим старт новых проектов в промышленных технопарках, выделим российским субъектам специальные субсидии на софинансирование их расходов по формированию профильной инфраструктуры", - заявил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

Общий объем финансирования новой программы в 2023-2025 годах составит 7,2 млрд рублей, сообщает сайт правительства. Субсидии будут выделяться в рамках государственной программы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности".

Каждый регион, который представит проекты на отбор, получит до 300 млн рублей в год.

"Эти средства позволят снизить затраты управляющих компаний технопарков и, соответственно, предложить бизнесу более благоприятные условия, облегчить формирование на таких территориях центров технологических компетенций, коллективного проектирования и дизайна, а значит - расширить мощности для подготовки и выпуска прототипов", - сказал премьер.

Кроме того, Мишустин отметил, что появятся дополнительные возможности проводить тестирование электронных компонентов для дальнейшего серийного производства качественной конечной продукции.

"Рассчитываем, что благодаря такой помощи в ближайшие семь лет появится не менее 150 тысяч кв. м современных производственных площадей и до 3 тысяч рабочих мест", - сказал он.

Михаил Мишустин Правительство
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