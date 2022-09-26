Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Продажи электромобилей в мире могут достичь рекорда в 2022 году

Продажи электромобилей в мире могут достичь рекорда в 2022 году
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Продажи электромобилей могут достичь рекордного максимума в текущем году, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА).

Между тем оно отмечает необходимость принятия более активных мер в других секторах, чтобы достичь целей по нулевым уровням выбросов к 2050 году. МЭА отметило "воодушевляющие признаки прогресса в ряде секторов", однако предупредило, что требуются "более активные усилия".

В ежегодном докладе МЭА Tracking Clean Energy Progress (TCEP) говорится, что мировые продажи электромобилей увеличились вдвое в 2021 году, составив около 9% автомобильного рынка в целом. В 2022 году продажи, как ожидается, достигнут нового максимума, составив 13% от общего объема продаж легковых автомобилей.

Ранее МЭА сообщало, что продажи электромобилей в 2021 году достигли 6,6 млн. В первом квартале 2022 года показатель составил 2 млн, увеличившись на 75% по сравнению с первыми тремя месяцами 2021 года.

По данным МЭА, производители электромобилей имеют все шансы выполнить цели, поставленные на 2030 год, в рамках плана по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году. Это же относится и к сегменту производства осветительных приборов, где более 50% рынка сейчас использует технологию LED.

Между тем агентство отмечает, что ситуация с продажами электромобилей "еще не является мировым феноменом".

"Продажи в развивающихся странах идут медленными темпами в связи с ростом стоимости покупки и недостатком инфраструктуры для зарядки электромобилей", - говорится в сообщении агентства.

В то же время глава МЭА Фатих Бироль отметил наличие "большего, чем когда-либо количества признаков, указывающих, что новая глобальная энергетическая экономика активно развивается".

МЭА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Индекс МосБиржи упал ниже 1900 пунктов

"Соллерс Авто" обсуждает с Mazda прекращение СП в России

ОЭСР существенно улучшила прогноз для ВВП РФ на 2022 год

Запрет на въезд в Россию фур из ЕС скажется на литовских транспортных компаниях

Запрет на въезд в Россию фур из ЕС скажется на литовских транспортных компаниях

Индекс МосБиржи опустился ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 2,3-3,7%

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 2,3-3,7%

Объем торгов газом на СПбМТСБ на октябрь обновил максимум за последний год

Нефть продолжает дешеветь после падения до январских минимумов

СМИ сообщили о планах Mazda свернуть производство в РФ вслед за Toyota

ФРГ и ОАЭ подписали контракт о поставках СПГ в Германию

ФРГ и ОАЭ подписали контракт о поставках СПГ в Германию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });