Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

В ЕС новые автомобили к 2035 году должны будут иметь нулевой уровень выбросов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) приветствовала в пятницу достигнутое накануне вечером соглашение между Советом ЕС и Европарламентом, согласно которому к 2035 году все новые автомобили и малые грузовики, зарегистрированные в Евросоюзе, должны будут иметь нулевой уровень выбросов.

"Соглашение посылает сильный сигнал промышленности и потребителям: Европа утверждает переход к транспорту с нулевым уровнем выбросов. Европейские автопроизводители уже доказывают, что готовы взяться за дело, и на рынок выходит все больше и больше электромобилей по доступной цене", - заявил в связи с достигнутой договоренностью законодателей ЕС исполнительный заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс.

ЭкономикаПродажи электромобилей в мире могут достичь рекорда в 2022 годуПродажи электромобилей в мире могут достичь рекорда в 2022 годуЧитать подробнее

"В качестве промежуточного шага к нулевым выбросам новые стандарты CO2 также потребуют снижения средних уровней выбросов новых автомобилей на 55% к 2030 году и новых малых грузовиков на 50% к 2030 году", - сообщается в коммюнике Европейской комиссии, выдвинувшей соответствующее законодательное предложение в июле 2021 года.

В Брюсселе отмечают, что это соглашение в преддверии конференции ООН по климату COP27 в Шарм-эль-Шейхе (Египет) демонстрирует реализацию Евросоюзом своих международных обязательств в области защиты климата.

В Еврокомиссии ожидают, что достигнутое согласие между Советом ЕС и Европарламентом будет содействовать "ускорению производства и продаж автомобилей с низким и нулевым уровнем выбросов и выведет автомобильный транспорт на твердый путь к климатической нейтральности к 2050 году".

"Это новое законодательство сделает транспортную систему ЕС более устойчивой, обеспечит более чистый воздух для европейцев и знаменует собой важный шаг в реализации европейского "зеленого курса", - подчеркивают в ЕК.

Это предварительное соглашение теперь требует официального принятия Советом ЕС и Европарламентом. После завершения процедуры новое законодательство будет опубликовано в "Официальном журнале" Европейского союза и вступит в силу.

ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 28 октября

SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Маск завершил покупку Twitter и уволил руководство компании

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink

Пентагон предоставит Украине новый пакет военной помощи на $275 млн

Эксперты МАГАТЭ в ближайшие две недели отправятся на Чернобыльскую АЭС

Более девяти млн тонн украинского зерна экспортировано в рамках стамбульской зерновой сделки

Что произошло за день: четверг, 27 октября

Bloomberg сообщил о нехватке в части Европы топлива

В стратегии нацбезопасности США назвали РФ "острой угрозой", а КНР - "основным вызовом"

В стратегии нацбезопасности США назвали РФ "острой угрозой", а КНР - "основным вызовом"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });