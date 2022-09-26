Meta может открыть представительство в Узбекистане

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Представитель руководства американской Meta Platforms Inc. (признана в России экстремистской организацией и запрещена) обсудил с руководстом IT-парка в Ташкенте возможность открыть представительство компании в Узбекистане, сообщила пресс-служба IT-парка.

Ташкент посетил управляющий директор компании в Китае, Монголии и Центральной Азии Джордж Чен.

"По итогам встречи участники договорились о возможном открытии представительства компании Мeta в Узбекистане", - говорится в сообщении.

Делегация Meta также ознакомилась с работой IT-парка, льготами, преференциями и возможностями для IT-компаний в республике. Еще стороны обсудили возможности сотрудничать в сфере образования.

IT-парк был создан в Ташкенте в июле 2019 года, у него есть шесть филиалов в других городах Узбекистана. На базе IT-парка действуют порядка 30 стартап-проектов и около 200 центров по обучению и развитию информационных технологий в стране.

В июле 2021 года Госинспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана (Узкомнадзор) ограничила работу Skype, Twitter, TikTok, "ВКонтакте" и WeChat из-за нарушений этими интернет-ресурсами закона о персональных данных. В соответствии законом, все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории страны. С 1 августа 2022 года эти ограничения были отменены.

В ноябре 2021 года в Узбекистане была ограничена работа социальных сетей и мессенджеров Telegram, Facebook, "Одноклассники" и YouTube по этой же причине. Однако президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назвал такие действия недальновидными, и работа этих ресурсов в стране была восстановлена в полном объеме.