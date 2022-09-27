Рынок акций открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,9-1,1% во главе с металлургами

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник коррекционным ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (растут нефть и металлы) после недавнего падения; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,9-1,1%, при этом лидируют акции металлургических компаний.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 1954,24 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1052,39 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,7%.

Доллар стоит 58,55 рубля (+0,16 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+4,7%), UC Rusal (+4,3%), Сбербанка (+3% и +0,7% "префы"), "Норникеля" (+2,5%), "Магнита" (+2,3%), ВТБ (+2%), АФК "Система" (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (+1,8%), расписки OZON (+1,8%), бумаги "АЛРОСА" (+1,7%), "Московской биржи" (+1,5%), ПАО "Полюс" (+1,3%), "Газпром нефти" (+1,2%), "Татнефти" (+1,2%), "Северстали" (+1%), "Интер РАО" (+0,8%), "Яндекса" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "МТС" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Роснефти" (+0,1%).

Подешевели расписки TCS Group (-1%), акции "РусГидро" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "ММК" (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник можно назвать слабо позитивным: азиатские рынки пытаются расти, индекс доллара снижается, нефть дорожает. Производители нефти говорят о возможных действиях в ответ на падение цен. Вероятно, что отечественный рынок акций попытается отыграть потери предыдущего дня, хотя могут возобладать внутренние факторы. Во всяком случае, мотивации на покупку у внутреннего инвестора немного. Рубль может ослабнуть после прохождения пика налоговых платежей.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", во вторник есть вероятность, что российский рынок акций возьмет передышку в падении, однако говорить, что худшее уже позади, пока преждевременно. Американские индексы накануне достигли уровней, от которых в прошлый раз пошел отскок на "медвежьем" рынке. Возможно и в этот раз ситуация повторится, поэтому краткосрочно инвесторы могут "прокатиться" на волне локального движения вверх.

Во вторник инвесторы будут оценивать августовские данные по заказам на товары длительного пользования в США, индекс динамики цен на дома в июле, данные по продаже новых домов за август. Американский институт нефти представит свои сводки по изменению недельных запасов сырья. Помимо этого, выступят с речью председатель ФРС Джером Пауэлл и глава ЕЦБ Кристин Лагард.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, улучшения внешнего фона достаточно для начала отскока технически перепроданного российского рынка акций.

Однако пока нет уверенности в том, что рынок достиг "дна" и начал разворот. Сырьевые активы находятся под сильным давлением опасений сокращения мирового производства. Очень велики геополитические риски. Поэтому сохраняется риск появления еще одной сильной нисходящей волны в индексе МосБиржи с целью достижения минимумов года в районе 1700 пунктов.

В пятницу собрание акционеров "Газпрома" примет решение о дивидендах, и, если оно будет позитивным и не произойдет никаких геополитических потрясений, акции концерна могут ощутимо вырасти. Также сохраняется надежда, что "ЛУКОЙЛ" объявит о выплате полугодовых дивидендов, отмечает Антонов.

В мире

В США накануне индексы акций снизились на 0,6-1,1%, Dow Jones (-1,1%) завершил торги в зоне "медвежьего" тренда (то есть упал на 20% и более с последнего пика) впервые с начала пандемии коронавируса.

Рынок по-прежнему обеспокоен перспективами рецессии в глобальной экономике из-за быстрого повышения процентных ставок центробанками мира для борьбы с инфляцией, бьющей многолетние рекорды.

Кроме того, на рисковые активы негативно влияет ралли доллара, обеспеченное "ястребиными" заявлениями и действиями Федеральной резервной системы США.

Во вторник в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 прибавляет 1,1%).

Рынки акций остаются под давлением на фоне опасений по поводу устойчиво высокой инфляции и риска того, что меры центральных банков по ее сдерживанию могут спровоцировать рецессию в мировой экономике, пишет MarketWatch.

Участники рынка готовятся к началу нового сезона отчетности, поскольку третий квартал текущего года подходит к концу. Результаты компаний позволят им лучше понять, как бизнес справляется с высокой инфляцией.

Совокупная прибыль крупных китайских промышленных предприятий снизилась на 2,1% в январе-августе 2022 года относительно того же периода годом ранее и составила 55,25 трлн юаней ($7,72 трлн), свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) страны.

Тем временем Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) ускорил вливание ликвидности в финансовую систему к концу квартала. Регулятор влил 175 млрд юаней за счет операций на открытом рынке, говорится в сообщении НБК.

Всемирный банк (ВБ) понизил прогнозы роста экономики Китая на 2022 и 2023 годы в связи с кризисом на рынке недвижимости и жесткой политикой властей страны по сдерживанию распространения COVID-19. Согласно новому прогнозу ВБ, ВВП КНР увеличится на 2,8% в текущем году и на 4,5% в следующем. В июне ожидался подъем на 4,3% и 5,2% соответственно. Для сравнения: в 2021 году китайский ВВП вырос на 8,1%.

Нефть

На нефтяном рынке на азиатской сессии во вторник цены корректируются после падения накануне до минимумов с начала января. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $85,04 за баррель (+1,2% и -2,4% в понедельник), ноябрьская цена WTI - $77,69 за баррель (+1,3% и -2,6% в понедельник).

Рынок корректируется благодаря паузе в укреплении доллара, хотя опасения в отношении перспектив спроса на нефть в условиях ослабления экономического роста в мире сохраняются, пишет Bloomberg.

Трейдеры следят за ситуацией в Мексиканском заливе в связи с набирающим силу ураганом "Ян". В Национальном центре США по слежению за ураганами ожидают, что он доберется до Флориды к середине этой недели.

Chevron Corp. накануне объявила о приостановке работы двух добывающих платформ в Мексиканском заливе из-за урагана.