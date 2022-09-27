Капитализация рынка акций РФ во вторник снизилась на 7,71%

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен по итогам торгов во вторник на Московской бирже, составила 34,057 трлн рублей ($587,191 млрд по официальному курсу ЦБ РФ).

Таким образом, по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня капитализация снизилась на 2845,142 млрд рублей, или на 7,71%

Лидерами рыночной стоимости являются "Газпром" (5,030 трлн рублей), "Роснефть" (2,871 трлн рублей), "НОВАТЭК" (2,713 трлн рублей).

На 30 декабря 2021 года капитализация составляла 62,553 трлн рублей, то есть с начала года показатель снизился на 45,56%.