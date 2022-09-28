Китай продаст дополнительные объемы свинины из госрезервов на этой неделе

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Власти Китая планируют на этой неделе продать дополнительные объемы свинины из госрезервов для обеспечения сбалансированных поставок и ценовой стабильности, заявил Государственный комитет по делам развития и реформ (NDRC).

Это будет четвертая партия свинины, выпущенная из запасов в этом году, причем все эти сделки пришлись на сентябрь, отмечает "Синьхуа".

Розничные цены на этот вид мяса вошли в опасную зону чрезмерного роста, отметили в NDRC. При этом комитет полагает, что производственные мощности страны в целом достаточны, поэтому оснований для устойчивого подорожания свинины нет.

NDRC продолжит внимательно следить за ситуацией на рынке и при необходимости выделять дополнительные объемы свинины из резервов.