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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Зарплаты в РФ в реальном выражении в июле снизились на 3,2%

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Снижение реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в июле 2022 года составило 3,2% в годовом выражении после падения также на 3,2% в июне, в мае на 6,1% и на 7,2% в апреле, повышения на 3,6% в марте, на 2,6% в феврале и на 1,9% в январе, сообщил в среду Росстат.

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в июле 2022 года составила 62 тыс. 200 руб., увеличившись на 11,4% по сравнению с июлем 2021 года.

В целом за январь-июль 2022 года зарплаты в номинальном выражении выросли в РФ на 12,6% по сравнению с январем-июлем 2021 года, в реальном - снизились на 1,6%.

Минэкономразвития ожидает, что снижение зарплат в реальном выражении в РФ в целом за 2022 год составит 2,0% с последующим ростом на 2,6% в 2023 году.

За 2021 год зарплаты в реальном выражении в РФ выросли на 4,5%.

Росстат
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