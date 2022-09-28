Shell купит нигерийскую Daystar Power, специализирующуюся на ВИЭ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell покупает нигерийскую Daystar Power, специализирующуюся на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), сумма сделки не раскрывается, пишет Financial Times.

Это станет очередным шагом для компании по созданию глобального бизнеса в области экологически чистой энергии для снижения зависимости от ископаемых видов топлива, отмечает издание.

Daystar Power работает в Нигерии, Гане и еще трех странах Западной Африки, предоставляя решения для бизнеса и промышленности в области солнечной энергии и аккумуляторов. В число клиентов компании входит Nigerian Bottling Co., выпускающая в Нигерии напитки под брендом Coca-Cola.

Исполнительный вице-президент Shell по ВИЭ Томас Брострём сказал, что покупка Daystar представляет собой "первые шаги Shell в сфере возобновляемой энергетики" в Африке.

"Shell имеет большой опыт в энергетике и долгую историю работы в Африке, и они будут правильными владельцами для развития нашего бизнеса", - заявил главный исполнительный директор Daystar Джаспер Граф фон Харденберг.

В 2021 году Shell купила американскую Savion, а также индийскую группу Sprng Energy за $1,55 млрд. Сумма сделки по приобретению нигерийской компании, вероятно, будет ниже, отмечают эксперты. Установленные генерирующие мощности Daystar Power составляют 32 МВт по сравнению с 2 ГВт у Sprng.