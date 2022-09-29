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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:13

Производство сельхозпродукции в РФ в 2022 г. может вырасти на 0,5%

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Производство сельхозпродукции в РФ в этом году может вырасти на 0,5% против падения на 0,9% в 2021 году. Такой прогноз содержится в презентации Минсельхоза.

По итогам первого полугодия рост производства составил 1,8% (снижение на 0,1% год назад), за восемь месяцев - 4,6% (снижение на 2,6%).

Рост производства пищевой продукции в этом году, по оценке ведомства, замедлится и составит 1% против 3,2% годом ранее. В первом полугодии этого года пищевая отрасль увеличила выпуск продукции на 0,6% (на 1,9% год назад).

Вылов биоресурсов в этом году увеличится на 0,2% против роста на 1,1% в 2021 году. За первое полугодие зафиксировано снижение этого показателя на 2,6% (на 2,4% год назад).

Но активнее всего, по прогнозу Минсельхоза, замедлится рост производства напитков. По итогам 2022 года он составит всего 0,1% против 8,6% годом ранее. В первом полугодии этого года производство напитков выросло на 4,5% против 5,6% за соответствующий период прошлого года.

Минсельхоз РФ
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