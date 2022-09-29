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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно упало до минимума с мая

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 16 тысяч и составило 193 тысяч человек, сообщило Министерство труда США. Это минимальный показатель с конца апреля 2022 года.

По пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 209 тысяч, а не 213 тысяч, как сообщалось до этого.

Аналитики в среднем ожидали повышения количества заявок до 215 тысяч по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущей недели, показали опросы, проведенные Trading Economics и The Wall Street Journal.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось на 8,75 тысячи - до 207 тысяч.

Несмотря на ожидаемое ухудшение ситуации в американской экономике из-за агрессивной политики Федеральной резервной системы по повышению процентных ставок, компании страны пока говорят о сохраняющейся нехватке рабочей силы, а не об увольнениях и сокращениях штатов, отмечают эксперты.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 17 сентября, опустилось до 1,347 млн с пересмотренных 1,376 млн в предшествующую неделю.

Эксперты в среднем прогнозировали увеличение до 1,388 млн с объявленных ранее 1,379 млн, согласно данным Trading Economics.

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