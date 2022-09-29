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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

РСПП предложил расширить страховое покрытие для мобилизованных

Страховые компании выступили против

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей предложил Банку России вместе со страховщиками изучить возможность расширения страхового покрытия для заемщиков, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте союза.

Комментируя это предложение "Интерфаксу", президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс сообщил, что страховщики не поддерживают ее как противоречащую действующему страховому законодательству, правилам страхования заемщиков, а также сложившейся международной и российской практике в этой сфере.

Как отмечает РСПП, "часть договоров страхования, в том числе заключаемых при получении ипотечного кредита, предусматривает, что по страхованию от несчастных случаев и болезней не являются застрахованными случаи, наступившие в результате участия застрахованного лица в военных маневрах или учениях".

В этой связи "РСПП предлагает Банку России рассмотреть возможность провести консультации со страховым сообществом и с учетом его мнения выступить с инициативой по внесению изменений в законодательство РФ, предусматривающих обеспечение страховой защиты мобилизованных граждан", говорится в сообщении.

Президент ВСС Юргенс пояснил, что "действующее страховое законодательство определяет события, повлекшие ущерб жизни и здоровью застрахованных в связи с военными действиями, терактами, восстаниями и другими аналогичными событиями, как исключения из покрытия по договорам страхования, как форс-мажор. Международная практика подтверждает такой подход. Аналогичные исключения отражены в действующих программах страхования жизни заемщиков".

При этом Юргенс добавил: "Если в рамках договоров страхования жизни и здоровья заемщиков по потребительским и ипотечным кредитам реализовались предусмотренные полисом риски, то есть в случае болезни или смерти из-за тяжелого заболевания заемщика-военнослужащего, выплата по договору последует".

Одновременно глава ВСС напомнил, что "в РФ действует закон об обязательном страховании военнослужащих и приравненных к ним категорий лиц, который обеспечивает страховые выплаты за ущерб жизни и здоровью военнослужащих при реализации рисков в период несения службы".

Таким образом, "ВСС не поддерживает инициативу РСПП об изменении практики выплат заемщикам-военнослужащим, эта позиция уже обсуждалась и доведена до руководства РСПП", заключил Юргенс.

РСПП Банк России ВСС Игорь Юргенс
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