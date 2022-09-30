Объем обналичивания средств в банковском секторе России вырос на 10% за полугодие

Обналичивание средств индивидуальными предпринимателями выросло в три раза

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2022 года объем обналичивания денежных средств в российском банковском секторе составил 34 млрд рублей, что на 10% больше, чем в январе-июне 2021 года, говорится в материалах Банка России.

Обналичивание денежных средств физическими лицами в первом полугодии 2022 года снизилось на 8,7%, до 21 млрд рублей. Обналичивание юридическими лицами - выросло на 28,6%, до 9 млрд рублей. Обналичивание средств индивидуальными предпринимателями в первом полугодии 2022 года выросло в три раза и составило 4 млрд рублей.

При этом отмечается снижение использования исполнительных документов (в основном исполнительных надписей нотариусов и удостоверений комиссий по трудовым спорам) для обналичивания средств. В первом полугодии 2022 года объем таких операций составил 6 млрд рублей, что в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечает ЦБ.

Объем обналичивания денежных средств вне банковского сектора в целом сохранился на уровне первого полугодия 2021 года. Большая часть транзитных операций повышенного риска пришлась на обналичивание денежных средств (43%), на операции для уклонения от уплаты налогов в секторе закупки и обращения металлолома, лома драгоценных металлов и камней (29%), а также на продажу наличной выручки торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами (20%).

Основной спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2022 года, как и в аналогичный период предыдущего года, формировался в строительном секторе (40%), торговле (27%) и секторе услуг (21%).

Вывод денежных средств за рубеж по подозрительным основаниям в условиях санкционных ограничений, нарушения логистики внешнеторговых платежей и поставок товаров сложился на минимальном за весь период мониторинга уровне - 12 млрд рублей, снизившись почти на 40% по сравнению с первым полугодием 2021 года, отмечает регулятор. Снижение отмечается преимущественно за счет уменьшения объемов подозрительных авансовых платежей за импортируемые товары - 6 млрд рублей (12 млрд рублей в первом полугодии 2021 года) и переводов по сделкам с ценными бумагами - данные за первое полугодие 2022 года не приведены (2 млрд рублей в первом полугодии 2021 года).

В целом за первое полугодие 2022 года объемы подозрительных операций в банковском секторе сократились на 9%.