Китайский ЦБ за неделю влил в финсистему через обратное РЕПО максимум средств с 2019 года

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Чистый объем вливания ликвидности Народным банком Китая (НБК, Центробанк КНР) в финансовую систему страны на этой неделе составил 868 млрд юаней ($122 млрд), сообщила пресс-служба регулятора. Об этом сообщает Bloomberg.

НБК предоставил банкам 521 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 2% годовых. Кроме того, по 14-дневным операциям было предоставлено 357 млрд юаней по ставке 2,15% годовых.

Совокупный объем составил 878 млрд юаней. При этом на текущей неделе наступал срок погашения по операциям на сумму 10 млрд юаней.

Этот шаг направлен на поддержание стабильной ликвидности в банковской системе в конце квартала, объяснил НБК.

Сумма операций РЕПО на этой неделе стала максимальной с января 2019 года, отмечает Bloomberg. Для сравнения, за прошлую неделю чистый объем вливаний НБК составил 92 млрд юаней.

Аналитики Maybank Securities Pte Ltd. объясняют резкое увеличение объема концом квартала, а также "золотой неделей". Рынки материкового Китая будут закрыты на следующей неделе в связи с празднованием Дня образования КНР.