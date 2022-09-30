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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

Акционеры "Полюса" согласились не платить финальные дивиденды за 2021 год

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры "Полюса" на годовом собрании утвердили решение не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год, сообщила компания.

В соответствии с дивидендной политикой компании, выплаты могли составить сумму в рублях, эквивалентную $548 млн, или $4,03 на акцию. Но совет директоров рекомендовал их не выплачивать.

"При выработке рекомендации по дивидендам совет директоров принял во внимание текущую рыночную конъюнктуру и тот факт, что компания продолжает оценивать влияние изменившихся экономических условий на свою деятельность", - объяснила компания.

За первое полугодие прошлого года "Полюс" выплатил 267,48 рубля (или $3,61) на акцию. Общая сумма выплат составляла $491 млн, или 30% полугодовой EBITDA в соответствии с дивполитикой.

По итогам собрания в совете директоров "Полюса" Анна Лобанова, вице-президент по экономике и планированию управляющей компании, сменила теперь уже бывшего вице-президента по персоналу и организационному развитию группы Юлию Андроновскую. В остальном совет директоров остался без изменений и по-прежнему не включает независимых директоров. В его состав входят второй крупнейший акционер компании Ахмет Паланкоев, а также менеджеры "Полюса" Алексей Востоков, Михаил Стискин, Владимир Полин, Феликс Ицков, Станислав Писаренко, Антон Румянцев и Виктор Дроздов.

Крупнейшими акционерами "Полюса" являются Фонд поддержки исламских организаций (46,35%) и "Группа Акрополь" Паланкоева (29,99%).

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.

Полюс Анна Лобанова Юлия Андроновская группа Акрополь Фонд поддержки исламских организаций
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