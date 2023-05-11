Совет директоров "Полюса" рекомендовал дивиденды за 2022 год в 436,79 рубля на акцию

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Полюс" рекомендует выплатить дивиденды за 2022 год в размере 436,79 рубля на акцию, сообщила компания.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 16 июня.

Размер дивидендов эквивалентен приблизительно $5,7 на акцию. Общая сумма составляет около 30% от EBITDA "Полюса" за 2022 год, что соответствует дивидендной политике компании.

Аналитики также прогнозировали дивиденды "Полюса" на уровне 433 рубля (ИБ "Синара") - 435 рублей (Альфа-банк) на акцию. Хотя тот же Альфа-банк предполагал, что совет также мог бы рассмотреть возможность выплаты спецдивидендов.

Дивиденды "Полюса" подлежат утверждению на годовом собрании акционеров, назначенном на 6 июня.

В последний раз "Полюс" платил дивиденды по итогам I полугодия 2021 года - 267,48 рубля (или $3,61) на акцию. Общая сумма выплат составляла $491 млн, или 30% полугодовой EBITDA. За II полугодие 2021 года "Полюс" мог бы выплатить сумму, эквивалентную $548 млн, или $4,03 на акцию. Но совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды. По промежуточным дивидендам за I полугодие 2022 года совет директоров рекомендацию не давал.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Крупнейшими акционерами являются Фонд поддержки исламских организаций (46,35%) и "Группа Акрополь" Паланкоева (29,99%). Free float 22,5%.