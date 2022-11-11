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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Генкомпаниям могут разрешить нештрафуемые переносы вводов на 2023 год

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Производители электроэнергии не исключают необходимости продления права на нештрафуемый перенос объектов модернизации в России на 2023 год, сообщила глава объединяющей генкомпании ассоциации "Совет производителей энергии" и член правления "Интер РАО" Александра Панина.

"Я предполагаю, мы сейчас оцениваем, что в 2023 году потребуется то же право на перенос объектов КОМмод", - сказала она, напомнив, что при появлении такой возможности изначально "кто-то воспользовался правом переноса на 2023 год с 2022 года и еще надеялся, что ему это право не потребуется".

"Мы сейчас для себя рассматриваем разные риски, разговариваем с производителями, возможно, мы будем просить пролонгировать право на нештрафуемый перенос объектов КОМмод (отбор модернизации - ИФ) и в 2023 году", - резюмировала она.

Панина также поддержала потенциальный перенос отбора проектов модернизации "с этой весны" - для того, чтобы "успеть оценить новые параметры стоимостные" и "возможности нашей промышленной базы".

"Про нештрафуемый коридор на 2023 год - вопрос дискуссионный", - отреагировал на предложение генкомпаний министр энергетики Николай Шульгинов.

Минэнерго рассматривало вариант переноса отборов в энергетике (традиционного конкурентного отбора мощности, КОМ, и отбора модернизации - КОМмод - ИФ), что связано с определенностью на тему поставок оборудования - будет ли оно произведено в России или будет возможность его поставок из-за рубежа, говорил журналистам директор департамента развития электроэнергетики ведомства Андрей Максимов.

Глава "Системного оператора" Федор Опадчий ранее говорил, что ожидает переноса сроков вводов проектов в рамках программы модернизации, уже наблюдает сдвиги по семи объектам. "Из-за рисков, связанных с оборудованием, у нас программа будет какими-то темпами сдвигаться вправо", - говорил он.

В апреле этого года "Совет рынка" принял ряд изменений в нормативные документы, направленных на поддержку участников энергорынка, в их числе - перенос вводов проектов без штрафов. В частности, проекты модернизации получили отсрочку без начислений и штрафов на год, еще не введенная новая генерация (в рамках соответствующих отборов - ИФ) - до конца 2023 года.

Предполагалось, что мера будет временной.

Интер РАО Александра Панина Минэнерго Николай Шульгинов Системный оператор Совет рынка
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