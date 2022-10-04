Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,6-1,8%

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник дальнейшим ростом цен blue chips на фоне благоприятной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (растут нефть и металлы) и затишья в антироссийской санкционной риторике Запада, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,6-1,8%, при этом продолжают лидировать бумаги финансовых и металлургических компаний.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2075,67 пункта (+1,6%), индекс РТС - 1111,08 пункта (+1,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 5,5%.

Доллар стоит 58,81 рубля (-0,05 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (+5,5%), акции Polymetal (+4%), "Норникеля" (+3,9%), ПАО "Полюс" (+3,4%), расписки OZON (+2,7%), бумаги "Яндекса" (+2,5%), "АЛРОСА" (+2,4%), АФК "Система" (+2,4%), "Роснефти" (+2,3%), "Татнефти" (+2%), "Интер РАО" (+2%), "Московской биржи" (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (+1,9%), "РусГидро" (+1,5%), "НЛМК" (+1,4%), ВТБ (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), "Северстали" (+1,3%), "Аэрофлота" (+1,2%), "Газпром нефти" (+1,2%), Сбербанка (+1,1%), UC Rusal (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1%), "ММК" (+0,9%), "МТС" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "Магнита" (+0,5%).

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник можно назвать позитивным: нефть торгуется в плюсе, азиатские рынки растут, индекс доллара в легком минусе, а Резервный банк Австралии неожиданно повышает ставку меньше, чем ожидалось. Вероятно, что российский рынок продолжит попытки роста, хотя и не столь агрессивно, как накануне. Динамика рубля скорее выглядит загадкой, так как могут продолжиться продажи средств с европейских счетов с последующей конвертацией в юани.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", мощное начало октября дает надежду на то, что этот месяц будет более удачным для российского рынка акций, чем сентябрь. Дополнительным фактором поддержки локальных акций может послужить ликвидность, которая частично поступит на рынок от дивидендных выплат "Газпрома".

По индексу S&P 500 "медвежий" тренд так и не сломлен, но отскоки на таком рынке также возможны из-за фактора перепроданности, поэтому краткосрочно не исключен сценарий краткосрочного ралли. По статистике вторник относительно спокойный день: ЕС опубликует индекс цен производителей (м/м), глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью, в США выйдут данные о недельных запасах нефти.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что индекс МосБиржи может постараться вернуться в диапазон 2100-2200 пунктов при отсутствии негативных новостей.

В США индексы акций накануне выросли на 2,3-2,7%, подъем Dow Jones (+2,7%) стал максимальным с февраля. Инвесторы ожидают сохранения высокой волатильности рынка акций в последние три месяца текущего года, оценивая глобальные геополитические и экономические риски, пишет Market Watch.

Статданные, опубликованные в понедельник, показали снижение индекса деловой активности в производственном секторе США в сентябре до минимального уровня с мая 2020 года. Это было воспринято рынком как сигнал того, что ужесточение политики Федеральной резервной системой (ФРС) начинает подавлять экономическую активность, отмечают эксперты.

Индекс ISM Manufacturing опустился в прошлом месяце до 50,9 пункта с 52,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали его снижения до 52,2 пункта, по данным Trading Economics.

Плохие новости воспринимаются трейдерами как хорошие, поскольку говорят в пользу того, что Федрезерву придется остановить цикл повышения ставки раньше, чем ожидается, отмечает Market Watch.

Фондовая Азия

Следом за США во вторник растет фондовая Азия (японский Nikkei 225 вырос на 3%, южнокорейский Kospi - на 2,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 1,1%).

Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, биржи Гонконга - в связи с Праздником двойной девятки.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Южной Кореи, рассчитываемый S&P Global, снизился до 47,3 пункта в сентябре с 47,6 пункта месяцем ранее. Значение PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Таким образом, активность в секторе снижается третий месяц подряд.

Цены на нефть

На нефтяном рынке на азиатской сессии во вторник цены продолжают рост на ожиданиях сокращения добычи странами альянса ОПЕК+.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $89,37 за баррель (+0,6% и +4,4% в понедельник), ноябрьская цена WTI - $84,01 за баррель (+0,5% и +5,2% в понедельник).

Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на источники в ОПЕК+, что альянс обсудит возможность сокращения добычи более чем на 1 млн баррелей в сутки (б/с).

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а также министерская встреча ОПЕК+ состоятся очно в секретариате ОПЕК в Вене 5 октября. С марта 2020 года встречи проводились в формате видеоконференций.

С сентября прошлого года ряд стран ОПЕК+ отстает от намеченного уровня добычи ввиду недостатка инвестиций, из-за военных столкновений и санкций. При этом общая квота ОПЕК+ увеличивалась, что позволяло странам, которые могут нарастить производство, сделать это. В сентябре этого года министры ОПЕК+ приняли решение снизить квоту на октябрь на 100 тысяч б/с.

Цены на нефть упали на 25% в прошедшем квартале на фоне сигналов ослабления мировой экономики в результате быстрого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, включая Федеральную резервную систему (ФРС). Эксперты опасаются глобальной рецессии и, соответственно, снижения спроса на нефть.