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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Минимальная розничная цена на игристое вино может вырасти до 239 рублей

Минимальная розничная цена на игристое вино может вырасти до 239 рублей
Фото: Per-Anders Pettersson/Contributor via Getty Images

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Минфин России предлагает повысить минимальные цены на игристое вино с 1 января 2023 года.

Предполагается, что минимальная розничная цена составит 239 рублей за 0,75 литра, оптовая – 199 рублей, отпускная - 166 рублей за 0,75 литра. Соответствующий проект приказа Минфина опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2023 года и будет действовать до 31 декабря 2028 года.

С 2021 года минимальная розничная цена на игристое вино (шампанское) составляет 169 рублей, оптовая - 137 рублей, отпускная - 118 рублей за 0,75 литра.

Таким образом, минимальные цены могут повыситься более чем в 1,4 раза.

В пояснительной записке к проекту приказа указано, что в 2021 году минимальные цены на игристое вино не повышались. При этом ставка акциза на игристое вино индексировалась на 2022 год (с 41 до 43 рублей), также предусмотрена индексация ставки акциза в 2023 году – до 45 рублей за литр.

Кроме того, проектом приказа учитывается рост издержек на производство (комплектующие, электроэнергия, оплата труда), цен на сырье (винограда) для производства игристого вина. В пояснительной записке, в частности, упоминается закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации", который предусматривает запрет на производство вина в РФ из импортных виноматериалов.

В результате стоимость основной сырьевой составляющей для производства игристых вин с 2021 по 2022 год увеличилась на 10 рублей (примерно на 17%) – с 60 до 70 рублей за килограмм технического винограда.

Также в январе-июне 2022 года наблюдался рост цен на грузоперевозки железнодорожным транспортом на 9,6% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, автомобильным – на 14,2%.

"Необходимо также отметить влияние введенных внешних торговых и финансовых ограничений в 2022 году, проблемы с импортом оборудования, комплектующих и расходных материалов", - говорится в документе.

"С учетом изложенного, предлагаемые проектом приказа минимальные цены на игристые вина отражают стоимость легально произведенной единицы товара на всей товаропроводящей цепи (производство - опт - розница)", - отмечается в пояснительной записке.

Среди крупнейших производителей игристых вин в России – ПАО "Абрау-Дюрсо". Производством этой продукции также занимается ПАО "Белуга Групп".

Минфин РФ
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