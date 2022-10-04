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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:52

Золото подорожало до трехнедельного пика на фоне падения доллара

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Цены на золото поднялись до максимума с середины сентября на фоне резкого снижения курса доллара к корзине основных мировых валют.

Котировки декабрьских контрактов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в ходе торгов во вторник подскочили на 1,9% – до $1733,90 за унцию.

Серебро с поставкой в декабре прибавило в цене 3% и стоило $21,21 за унцию, что является максимальным уровнем с июня. Накануне котировки взлетели на 8%, рекордными темпами с февраля 2021 года.

Цены на палладий подскочили на 4,7%, до $2337 за унцию, а платина подорожала на 4,1%, до $937,3 за унцию.

Индекс DXY, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, к 18:22 по Москве падает на 1,16%.

"Золото начало последний квартал 2022 года на позитивной ноте благодаря ослабевшему доллару и снижению доходности гособлигаций", - отметил аналитик FXTM Лукман Отунуга.

Распространяющиеся по рынку слухи, что Федрезерв "переходит к менее агрессивному подходу к повышению ставок, также поддержали спрос за золото, не приносящее процентного дохода", добавил эксперт.

"Рост цен может продлиться еще несколько дней, однако дальнейшее изменение котировок драгметалла будет зависеть от статистики по американскому рынку труда, которая будет опубликована в пятницу", - цитирует аналитика MarketWatch.

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