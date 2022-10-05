Расходы американцев на Хэллоуин достигнут рекордных $10,6 млрд

Респонденты в среднем планируют потратить на праздник $100

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Расходы американцев на празднование Хэллоуина 31 октября, могут второй год подряд достигнуть рекордного показателя - на этот раз $10,6 млрд, показал опрос Национальной федерации розничной торговли (NRF).

Опрос провели с 1 по 6 сентября среди 8,28 тысячи американцев. У них спрашивали о планируемых затратах на покупку тыкв, конфет, аксессуаров, костюмов, открыток и тематические вечеринки.

В 2021 году опрос показал, что американцы планировали потратить на праздник $10,1 млрд.

Принять участие в праздновании Хэллоуина планируют 69% опрошенных по сравнению с 65% в прошлом году и 68% в допандемийном 2019 году. При этом потребители говорят, что в среднем планируют потратить на праздник $100, что ниже прошлогодней суммы в $103, которая была рекордной, отметили NRF.

В последние годы подготовка к Хэллоуину начинается достаточно рано: 47% респондентов планировали начать покупки уже в сентябре против 45% в 2021 году.

По результатам опроса, затраты на костюмы для детей и взрослых достигнут максимальных за пять лет $2,9 млрд (в прошлом году - $2,7 млрд), для животных - $710 млн (незначительно выше прошлогоднего уровня).

Для детей в этом году американцы чаще всего выбирают образы Человека-паука, принцесс, ведьм и привидений. Взрослые предпочитают костюмы ведьм, вампиров, призраков и пиратов. На пятой строчке по популярности для всех возрастов находится Бэтмен.

Нарядить домашних животных к празднику планирует каждый пятый американец, как и в прошлом году. Среди нарядов лидируют костюмы тыквы, хот-дога, летучей мыши и трансформера Бамблби.