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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Минэнерго США сообщило о сокращении запасов нефти на 1,36 млн баррелей за неделю

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,36 млн баррелей - до 429,2 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 4,73 млн баррелей и составили 207,46 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 3,44 млн баррелей, до 110,92 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,8 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.

США Минэнерго
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