Fitch вслед за S&P изменило прогноз рейтинга Великобритании на "негативный"

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Агентство Fitch изменило прогноз долгосрочного рейтинга Великобритании со "стабильного" на "негативный" с учетом рисков, связанных с планами правительства по снижению налогов, который приведет к росту госдолга.

При этом сам рейтинг был подтвержден на уровне "АА-", говорится в сообщении агентства.

"Крупные фискальные стимулы, объявленные без компенсирующих мер или независимой оценки влияния на макроэкономику и государственный бюджет, и расхождение между фискальной и монетарной политикой с учетом сильного инфляционного давления, по мнению Fitch, оказали негативное влияние на уверенность финансовых рынков и доверие к политическому курсу", - написали аналитики Fitch.

По оценкам Fitch, в отсутствие компенсирующих мер дефицит госбюджета Великобритании в 2022 году составит 7,8% от ВВП, а в 2023 году вырастет до 8,8%. При этом средний дефицит бюджета для стран с рейтингом "АА" составляет порядка 2% ВВП.

Инфляция, по прогнозу агентства, на конец 2022 года составит 8,9%, а затем начнет постепенно снижаться и составит 3,5% к концу 2024 года, что все еще будет выше целевого уровня в 2%.

Британское правительство 23 сентября обнародовало план снижения налогов в дополнение к ранее объявленным мерам по оказанию широкомасштабной поддержки домохозяйствам в оплате счетов за электроэнергию. Это привело к обвалу курса фунта и росту стоимости заимствований, из-за чего Банк Англии был вынужден отложить запланированную продажу гособлигаций и вместо этого начал покупку долговых бумаг.

3 октября агентство S&P Global Ratings также ухудшило прогноз по долгосрочному рейтингу Великобритании до "негативного", подтвердив рейтинг на уровне "АА".