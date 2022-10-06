Индексы МосБиржи и РТС снизились на открытии торгов в пределах 0,4%

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В четверг торги на российском рынке акций открылись смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и ожиданий новых антироссийских санкций; биржевые индексы просели, лидерами отката выступили бумаги "НОВАТЭКа" после отсечки на бирже дивидендов за полугодие.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,1%, до 2028,39 пункта, индекс РТС снизился на 0,4%, до 1058,05 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,2%.

Доллар подорожал на 18 копеек, до 60,35 рубля.

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-4%, до 962,4 рубля; дивиденды за I полугодие - 45 рублей на акцию), "Северстали" (-1%), Сбербанка (-0,6%), "Магнита" (-0,5%), "НЛМК" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,3%), "МТС" (-0,1%), UC Rusal (-0,1%).

Подорожали акции "ММК" (+1,2%), Polymetal (+1,1%), ПАО "Полюс" (+1%), "Газпрома" (+0,9%), расписки OZON (+0,9%), бумаги "АЛРОСА" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,8%), расписки TCS Group (+0,8%), бумаги "Роснефти" (+0,5%), "Яндекса" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "АФК Система" (+0,2%).

По оценкам аналитиков компании "БКС Мир инвестиций", в краткосрочной перспективе индекс МосБиржи может показывать слабость из-за дивидендных отсечек "НОВАТЭКа", "Газпрома" и "Татнефти" на этой неделе. Однако котировки нефтяных компаний все же должны выглядеть лучше рынка, учитывая позитивную динамику цен на нефть. Из важных событий можно выделить проходящий в Праге в четверг-пятницу неформальный саммит ЕС, где будут обсуждаться события на Украине, энергетика и экономическая ситуация.

Как отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова, намерения альянса ОПЕК+ реагировать на ситуацию вызвало одобрение участников рынка. Статистика Минэнерго США по запасам сырья вышла также неплохой. В целом оптимизм от ОПЕК+ уже был заложен в цены, поэтому скорее напрашивается коррекция по факту события. Однако риски по поставкам российской нефти (в четверг должны быть опубликованы данные по "потолку" цен с цифрами) еще в силе, что выступает сдерживающим фактором. В четверг актуальным коридором для Brent может выступить зона $91-93 за баррель, полагает Крылова.

По мнению аналитика ФГ "Финам" Анны Буйлаковой, санкционная повестка не дает рынку акций передохнуть. Постпреды стран Евросоюза согласовали восьмой пакет санкций против России, который предусматривает запрет на морскую транспортировку нефти третьим странам по цене выше установленного потолка, запрет на предоставление инжиниринговых, юридических и IT-услуг российским компаниям. Будет продлен запрет на ввоз стальной продукции, бумаги, пластика, химикатов, сигарет, а также на экспорт технологий. Официальное подписание и обнародование ожидается в ближайшее время.

Ближайшее сопротивление у индекса МосБиржи расположено в районе 2080 пунктов, поддержка - в районе 1930 пунктов, отмечает аналитик.

В США индексы акций накануне снизились на 0,1-0,3%, хотя в ходе торгов индикаторы повышались. Ранее, в понедельник и вторник, индексы значительно выросли, показав наиболее уверенное с 1938 года начало четвертого квартала, согласно данным Dow Jones Market Data.

В 2022 году фондовый рынок США упал по итогам трех кварталов подряд, чего не происходило с 2008 года. Значение S&P 500 рухнуло почти на четверть с начала года на беспокойстве инвесторов из-за быстрого повышения процентных ставок Федрезервом и рисков наступления экономической рецессии.

Трейдеры ожидают отчета Министерства труда США о безработице в сентябре, который будет опубликован в пятницу. Эксперты оценивают уровень безработицы в стране в прошлом месяце в 3,7%, как и в августе, а увеличение числа новых рабочих мест в экономике в целом в 250 тысяч, пишет Trading Economics.

В Азии в четверг преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1%, биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел в пределах 0,1%).

Объем заказов промышленных предприятий Германии в августе опустился на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Министерство экономики ФРГ. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя на 0,7%. В июле, по пересмотренным данным, показатель вырос на 1,9%, а не опустился на 1,1%, как сообщалось ранее.

Агентство Fitch изменило прогноз долгосрочного рейтинга Великобритании до "негативного" со "стабильного" уровня ввиду рисков, связанных с планами правительства по снижению налогов, который приведет к росту госдолга. При этом сам рейтинг был подтвержден на уровне "АА-", говорится в сообщении агентства.

По оценкам Fitch, в отсутствие компенсирующих мер дефицит госбюджета Великобритании в 2022 году составит 7,8% от ВВП, а в 2023 году вырастет до 8,8%. При этом средний дефицит бюджета для стран с рейтингом "АА" составляет порядка 2% ВВП.

3 октября агентство S&P Global Ratings также изменило прогноз долгосрочного рейтинга Великобритании до "негативного", подтвердив рейтинг на уровне "АА".

На нефтяном рынке утром в четверг цены корректируются вниз после роста накануне, вызванного решением ОПЕК+ сократить квоты на добычу.

К 10:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,2%, до $93,16 за баррель (+1,7% в среду), ноябрьские фьючерыс на WTI дешевели на 0,3%, до $87,48 за баррель (+1,4% накануне).

Министры стран ОПЕК+ 5 октября решили сократить квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн б/с. Аналитики отмечают, что фактическое снижение добычи будет меньше, поскольку по состоянию на август ОПЕК+ отставала от максимальных разрешенных уровней добычи примерно на 3,6 млн б/с. Порядка 1,2 млн б/с из общего недопроизводства приходится на страны ОПЕК, и 2,4 млн - на страны-партнеры картеля.

Кроме того, участники рынка оценивают данные о запасах топлива. Как стало известно в среду, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,36 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали увеличение на 1,8 млн баррелей.