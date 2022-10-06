Левитин предложил разделить городской транспорт на инфраструктуру и подвижной состав

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Помощник президента Игорь Левитин предложил разделить ответственность за инфраструктуру и подвижной состав в городском общественном транспорте по аналогии с федеральным транспортом.

Он высказал эту идею на больших парламентских слушаниях о состоянии городского общественного электротранспорта регионов в Госдуме.

"Когда только Советский Союз распался мы разделили все виды транспорта. Если взять федеральные виды транспорта - то взлетно-посадочная полоса, морской порт, железная дорога - мы разделили инфраструктуру и подвижной состав. И как-то на федеральном уровне мы теперь понимаем, что государство отвечает за инфраструктуру. Подвижной состав - давайте бизнес, концессия и так далее. А что произошло в общественном транспорте - мы его не разделили. Мы его отдали в субъекты и сказали - это все ваше. Но тогда надо, чтобы финансовая система бюджетная по-другому была (устроена - ИФ). Потому что инфраструктура общественного транспорта должна финансироваться государством в лице субъектов РФ, а денег то у них нет", - сказал он.

"Поэтому если подходить концептуально к этому вопросу, я понимаю, что не в этом бюджетном периметре, то в будущем нам надо также общественный транспорт разделить на инфраструктуру и подвижной состав. Тогда все деньги, которые мы имеем в муниципальном, в региональном бюджете, они не должны уходить в федеральный центр, они должны оставаться на содержание этой инфраструктуры", - подчеркнул Левитин.

"Если мы это не сделаем, мы можем придумывать концессии, можем придумывать красивые кредиты, но их никто не вернет", - заключил он.