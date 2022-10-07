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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

ЕЦБ потребовал от некоторых банков ограничить выплаты бонусов и дивидендов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) требует от некоторых финансовых институтов ограничить выплаты бонусов и дивидендов за 2022 год в связи с ухудшением перспектив экономики региона, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, Андреа Энриа, отвечающий в ЕЦБ за банковский надзор, дал понять ряду банков, что ожидает от них сокращения выплат, опасаясь волны дефолтов из-за энергетического кризиса в Европе.

Прогнозы ЕЦБ в отношении европейской экономики ухудшились, и теперь в Центробанке считают наиболее вероятным сценарий резкого замедления темпов роста в следующем году, отмечают источники.

Ряд европейских банков, включая UniCredit SpA, Commerzbank AG и Deutsche Bank AG, недавно сделали довольно оптимистичные прогнозы, несмотря на ухудшение экономической ситуации в условиях ускорения инфляции и подъема процентных ставок. Фининституты также дали понять, что им вряд ли потребуется увеличивать резервы на возможные потери по ссудам, несмотря на дополнительные угрозы, связанные с ростом цен на энергоносители в Европе.

В ЕЦБ, однако, считают, что банки недооценивают риски.

"Европа столкнулась с устойчивым и полномасштабным макроэкономическим шоком", что требует от органов банковского надзора "проявлять крайнюю осторожность", заявил Энриа.

"Мы видим некоторое нежелание со стороны банков серьезно обсуждать эту тему", - отметил он.

Выполнение фининститутами требования ЕЦБ может вызвать недовольство акционеров, которым банки, фиксирующие крупные прибыли, обещали хорошие дивиденды. Сильные результаты финкомпаний также обычно позволяют банкирам рассчитывать на существенные бонусы.

ЕЦБ
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