"Ястребы" в руководстве ЕЦБ хотят начать сокращать его баланс в начале 2023 года

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - "Ястребы" в руководстве Европейского центрального банка рассчитывают приступить к сокращению объема активов на балансе ЦБ, составляющего порядка 5,1 трлн евро, в начале 2023 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, основным инструментом денежно-кредитной политики при этом останется изменение ключевых процентных ставок.

Сокращение размера баланса, скорее, должно происходить за счет отказа ЕЦБ от реинвестирования поступлений от погашаемых бумаг, чем за счет продажи бондов, считают руководители ЕЦБ. При этом возможность продажи облигаций, находящихся на балансе центробанка, полностью не исключается, говорят источники.

"Ястребиный" настрой, вероятно, преобладает в руководстве ЕЦБ, учитывая серьезное ужесточение его политики за последние месяцы, отмечает Bloomberg.

По словам источников агентства, руководители ЕЦБ сходятся в том, что они не должны приступать к сокращению баланса до тех пор, пока базовая ставка не достигнет "нейтрального" уровня, не стимулирующего, но и не ограничивающего экономическую активность. Как ожидается, ставка будет поднята до этого уровня уже в декабре.

Глава Центробанка Люксембурга Гастон Райнеш заявил в минувшую среду, что обсуждение стратегии так называемого "количественного ужесточения" началось в ЕЦБ на прошлой неделе. Председатель европейского ЦБ Кристин Лагард также сообщила на этой неделе, что вопрос сокращения объема активов на балансе обсуждается.