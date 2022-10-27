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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Сбор зерна в РФ вплотную приблизился к 150 млн тонн в бункерном весе

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - РФ, по данным на 27 октября, собрала 149,7 млн тонн зерна (в бункерном весе, т.е. до очистки и сушки), что на 30,7 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщается в материалах Минсельхоза.

Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 44,9 млн га (с 44,1 млн га в 2021 году), урожайность составила 33,4 ц/га (27 ц/га).

В том числе сбор пшеницы составил 104,6 млн тонн (77,8 млн тонн) при урожайности 35,9 ц/га (28,1 ц/га). Посевы обмолочены с 29,1 млн га (27,7 млн га). Ячмень убран с 7,9 млн га (7,8 млн га), собрано 24,3 млн тонн (18,7 млн тонн) при урожайности 30,9 ц/га (23,9 ц/га).

Уборка кукурузы пока отстает от темпов прошлого года. Посевы обмолочены с 1,1 млн га (1,9 млн га), собрано 5,9 млн тонн (10 млн тонн). Но урожайность в этом году выше - 55,5 ц/га против 53,2 ц/га годом ранее. Ниже показатели и на уборке риса: его посевы обмолочены со 125,8 тыс. га (151,8 тыс. га), намолочено 753 тыс. тонн (1 млн тонн) при урожайности 59,9 ц/га (65,9 ц/га).

По данным Минсельхоза, сахарная свекла выкопана с 682,7 тыс. га (840,3 тыс. га), накопано 31 млн тонн (32,9 млн тонн), урожайность составила 453,7 ц/га (391,1 ц/га). Лен-долгунец вытереблен с 33,4 тыс. га (36,1 тыс. га).

С отставанием от прошлого года идет уборка подсолнечника. Его посевы обмолочены с 5,5 млн га (8,7 млн га), намолочено 10,1 млн тонн (14 млн тонн) при урожайности 18,3 ц/га (16,1 ц/га). Соя убрана с 2,4 млн га (2,6 млн га), намолочено 4,6 млн тонн (4,4 млн тонн) при урожайности 18,9 ц/га (16,7 ц/га). Рапс обмолочен с 2,2 млн га (1,6 млн га), намолочено 4,5 млн тонн (2,9 млн тонн), урожайность составила 20,9 ц/га (18,2 ц/га).

Сельхозпредприятия и фермеры убрали картофель с 256 тыс. га (259,2 тыс. га), накопали 6,4 млн тонн (5,9 млн тонн) при урожайности 248,1 ц/га (227,8 ц/га). Овощи убраны со 150,7 тыс. га (158,4 тыс. га), собрано 4,1 млн тонн (4,4 млн тонн), урожайность составила 272,9 ц/га (276,2 ц/га).

Сев озимых культур проведен на 16,7 млн га против 17,6 млн га на аналогичную дату прошлого года.

Как заявляла в конце сентября первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, сбор зерна в этом году составит "150 млн тонн брутто". "Соответственно, нетто - 140 млн с чем-то, в зависимости от того, насколько мокрым будет зерно. В этом году у нас мокрый урожай", - говорила она.

Минсельхоз
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